Пермяков 6 мая приглашает на вальс Танцплощадка «Май 45-го»

Фото: Музей-диорама в Мотовилихе / ВКонтакте

В Перми продолжается череда праздничных мероприятий посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Пермская диорама в микрорайоне Вышка-1 приглашает всех любителей танцев принять участие в традиционной программе Танцплощадка «Май 45-го». Она еще раз позволит встретится со старыми друзьями и пообщаться с ними, провести день в кругу семью и, самое главное, потанцевать.

«Обязательно приходите получить заряд положительной энергии и веселого настроения», - приглашают музейные работники Пермской диорамы.

Если кто захочет отточить давно забытые движения и па или научиться им, то в этом помогут мастера из студии старинного танца «Velada». Танцевальная программа включит: вальс, польку, падеспань, тарантеллу и другие известные танцы.

Танцплощадка «Май 45-го» на ул. Огородникова, 2 ждет гостей 6 мая с 13:00. Форма одежды свободная, стиль ретро приветствуется! (0+)

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