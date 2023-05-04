Синоптики прогнозируют сухой и теплый май в Пермском крае

Фото: Юлия Лоза

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на май. Последний весенний месяц ожидается сухим и теплым. В среднем на 1,5-2,5 будет теплее климатической нормы, сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Первая волна тепла, которая началась в Прикамье 2 мая, закончится 7 мая с прохождением холодного фронта. В период с 5 по 7 мая на севере и северо-западе края ожидается значительное количество осадков – может выпасть до 20-30 мм. А в южный районах и на востоке обойдется без дождей.

6 мая по югу Прикамья ожидается очередное усиление ветра с порывами до 15-17 метров в секунду. При этом столбики термометров достигнут отметки +24 . 7 мая на северо-западе края вероятен мокрый снег.

А уже 8 мая на территории Пермского края ожидается значительное похолодание. Температура воздуха ночью будет около -3…+2 , днем +4…+9 . Пик похолодания с высокой вероятностью заморозков придется на 9 мая. Затем температура воздуха будет постепенно расти.

В целом третья декада месяца ожидается прохладной. Будет на 1-2 холоднее климатической нормы. Возможные новые арктические вторжения из района Карского моря. Это может привести к заморозкам в середине месяца. А вот после 15 мая в Пермском краев новь потеплеет до +20 градусов.

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