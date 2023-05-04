В Пермском крае 20 мая пройдет гастрономический конкурс «Битва поваров»

Фото: Фестиваль пермской культуры и кухни AMAKS «Пермь 300»

Возможность вкусно покушать и активно отдохнуть появится у гостей фестиваля пермской национальной культуры и кухни, который состоится 20 мая в Усть-Качке. Он пройдет в рамках празднования 300-летия Перми.

В число главных фестивальных событий войдет гастрономический конкурс «Битва поваров», в котором его участники будут состязаться в умении приготовления пермских национальных блюд. Главным станет их уникальная рецептура и непревзойденный вкус.

Другим не менее интересным и захватывающим событием в рамках фестиваль пермской национальной культуры и кухни станет попытка установления рекорда России по приготовлению пирожков с пистиками за один час. Кто не знает, пистики – это молодые побеги полевого хвоща, которые собирают в течение нескольких весенних дней. Начинка из пистиков в пирожках напоминает печень. Пистики богаты микроэлементами, полисахаридами, белками, витамином С и каротином. Это растение очень популярно в коми-пермяцкой кухне.

В течение всего фестивального дня гостей будут ждать многочисленные кулинарные и ремесленные мастер, семейный пермский вариант игры «Форт Боярд», а также полеты на воздушном шаре.

Создавать хорошее настроение будут ведущие Боня и Кузмич, а также концертные программы ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка» и дуэта иллюзионистов Дмитрия и Натальи Перовых.

Фестиваль пермской национальной культуры и кухни состоится 20 мая на стадионе АМАКС курорта «Усть-Качка» с 12:00 до 23:00. (0+) Вход по билетам: 300 рублей – для взрослых, 150 рублей – для детей от 7 до 14 лет включительно. Дошкольники смогут проходить бесплатно.

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