Бывшему директору УКС Пермского края Дмитрию Левинскому грозит 10 лет колонии

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура попросила для бывшего директора Управления капитального строительства Пермского края Дмитрия Левинского 8 лет колонии по делу о хищении денег при строительстве нового зоопарка в Перми. Об этом сообщает Properm.

В совокупности с предыдущими приговорами гособвинитель требует назначить подсудимому наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, а также штраф 15,5 млн рублей. Второму обвиняемому по этому делу – его бывшему подчиненному Виталию Габову – прокурор просит назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей.

По версии следствия, УКС выступало заказчиком в рамках исполнения государственного контракта на выполнение работ по строительству зданий и сооружений нового пермского зоопарка в Индустриальном районе. Его руководитель и подчиненный в составе организованной группы подписывали акты о приемке выполненных работ, а также справки об их стоимости. При этом подрядчик эти работы фактически не исполнил.

В результате бюджету Пермского края был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 353 миллионов рублей. При этом Левинский и Габов виновными себя не считают.

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