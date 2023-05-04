На фасаде вокзала Пермь II появились портреты участников Великой Отечественной войны

Фото: СвЖД новости / Telegram

Портреты участников Великой Отечественной войны появились на фасаде железнодорожного вокзала Пермь-2. Акция приурочена ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Полотнища с историческими фото стали альтернативой колоннам «Бессмертного полка». На фасаде вокзала размещено 350 фотографий жителей Прикамья, которые ушли на фронт с пермского перрона. Черными рамками отмечены лица тех, кто не вернулся с фронта.

Железнодорожники организовали эту акцию, чтобы каждый современник смог сохранить и передать личную память об участниках героических событий. Коллективный портрет объединил солдат и офицеров, которые приближали Победу. К данной акции также присоединились вокзалы Екатеринбурга, Тюмени и Ишим.

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