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НовостиПроисшествия4 мая 2023 9:56

В Прикамье огонь с сухой травы перекинулся на восемь зданий

Он охватил огромную площадь
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В поселке Углеуральский Губахинского муниципального округа 3 мая произошел крупный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 16:15. К месту ЧП были направлены 20 человек личного состава и 4 единицы техники. Загорелись сухая растительность и восемь строений, расположенных вдоль железнодорожных путей.

Потушить огонь удалось к 17:40. Площадь пожара составила 40 тысяч квадратных метров. Предполагается, что причиной случившегося могла стать неосторожность при курении. Погибших и пострадавших нет. Сейчас по факту пожара проводить проверка.

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