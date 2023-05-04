В Прикамье огонь с сухой травы перекинулся на восемь зданий

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В поселке Углеуральский Губахинского муниципального округа 3 мая произошел крупный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 16:15. К месту ЧП были направлены 20 человек личного состава и 4 единицы техники. Загорелись сухая растительность и восемь строений, расположенных вдоль железнодорожных путей.

Потушить огонь удалось к 17:40. Площадь пожара составила 40 тысяч квадратных метров. Предполагается, что причиной случившегося могла стать неосторожность при курении. Погибших и пострадавших нет. Сейчас по факту пожара проводить проверка.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65