В Краснокамске осудят похитителя сковородок и косметики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснокамске 28-летний мужчина предстанет перед судом за грабеж и мелкие хищения. Местом совершения преступления он выбирал сетевые магазины города. Подробностями поделились в краевом МВД.

В феврале этого года мужчина взял с прилавка три литых сковороды и побежал к выходу. Сотрудницы магазина пытались его остановить. Однако злоумышленнику удалось выбежать в тамбур. Там он оттолкнул продавца и выронил сковородки на пол. Не теряя времени на то, чтобы поднять товар, мужчина скрылся с места преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого в подъезде одного из домов. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель. Также выяснилось, что мужчина состоит на учете в наркодиспансере.

В ходе следствия установлено, что в январе злоумышленник совершил еще три мелких хищения из магазинов. Он забирал с прилавков средства для ухода за волосами, а затем уходил, не оплачивая товар на кассе. После этого косметические средства он продавал незнакомым людям.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65