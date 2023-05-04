В Перми установили поручни для велосипедистов с подставкой для ног

Фото: сообщество «Велосипедизация Перми»

В Перми для велосипедистов установили первые в городе перила с подставкой для ног. Они появились на улице Ленина, а также вдоль велодорожки возле Театра-Театра. Некоторые поручни размещены перед перекрестками для удобной остановки. Об этом сообщили городские активисты из сообщества «Велосипедизация Перми» в соцсети ВКонтакте.

Такая подставка очень удобна в местах, где установлен светофор. Ожидать зеленый сигнал велосипедист может, не покидая седла. Кроме того, подставка позволяет экономить время для старта с перекрестка.

Возле одной из таких подставок установлена урна для мусора. Она расположена выше, чем обычные городские урны. Во время ожидания зеленого сигнала светофора, велосипедист может избавиться от скопившегося в кармане мусора.

Также в центре Перми на перекрестке улиц Ленина и Борчанинова поставили светофор с пиктограммой велосипеда. Такой светофор распространяет своё действие на велосипедистов, водителей мопедов, движущихся по велосипедной полосе и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

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