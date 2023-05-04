Инфекционное отделение больницы в Чусовом не планируют закрывать

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Чусовской больнице им. В.Г. Любимова не планируют закрывать инфекционное отделение на 20 коек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края. Чтобы работа отделения не останавливалась, будут привлекать враче.

В ведомстве уточнили, что будут привлекать врачей и сделают все необходимое, чтобы работа отделения не останавливалась. В настоящее время администрация больницы активно ищет нового заведующего и уже рассматривает несколько кандидатур. В частности, ожидаются ответы от нескольких врачей, которые готовы приехать для работы в Чусовой и возглавить отделение.

Отмечается, что для привлечения врачей на территории Прикамья работает программа «Земский доктор». Благодаря ей за последний год было привлечено 147 медицинских работников.

Напомним, ранее информация о закрытии инфекционного отделения в больнице в Чусовом появилась в социальных сетях. Переживания местных жителей были связаны с уходом с должности заведующего отделением.

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