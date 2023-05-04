На СВО погиб гранатометчик из Пермского края

Фото: оцсети Сергея Белова

В Чусовом 3 мая простились с Алексеем Герасимовым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Чусовского городского округа Сергей Белов.

Алексей Герасимов родился в деревне Атеро-Ключ Октябрьского района. В 2006 году закончил ПУ №9 в Чусовом по специальности слесарь-ремонтник. На военную службу мужчину призвали в октябре прошлого года. Служил в должности гранатометчика, звание сержант.

«Мы простились с сыном, мужем, отцом, другом. От имени чусовлян выражаю слова глубокого соболезнования», — написал глава округа.

Алексей Герасимов награжден Орденом Мужества посмертно. Ему было 35 лет.

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