Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 5:18

На СВО погиб гранатометчик из Пермского края

Он награжден Орденом Мужества посмертно
Лела Минадзе
Фото: оцсети Сергея Белова

Фото: оцсети Сергея Белова

В Чусовом 3 мая простились с Алексеем Герасимовым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Чусовского городского округа Сергей Белов.

Алексей Герасимов родился в деревне Атеро-Ключ Октябрьского района. В 2006 году закончил ПУ №9 в Чусовом по специальности слесарь-ремонтник. На военную службу мужчину призвали в октябре прошлого года. Служил в должности гранатометчика, звание сержант.

«Мы простились с сыном, мужем, отцом, другом. От имени чусовлян выражаю слова глубокого соболезнования», — написал глава округа.

Алексей Герасимов награжден Орденом Мужества посмертно. Ему было 35 лет.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65