В Пермском крае прошли разрушительные шквалы

Фото: Метеодневник, Погодный Лентач

В Перми максимальная температура воздуха составила +27,3 градуса. Это на 2,2 градуса выше прежнего суточного рекорда, установленного в 1994 году. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Еще один температурный рекорд установлен в Бисере. Там температура поднялась до +25,1, что выше прежнего суточного максимума на 2,9 градуса. Самыми теплыми местами в Пермском крае оказались Лысьва (+27,5) и Кунгур (+28,0).

При этом на северо-западе края в Гайнах и Косе температура воздуха днем 3 мая не превысила +14 градусов, шли небольшие дожди. В Березниках тоже прошел дождь. Также там был шквал до 26 м/с с грозой. Появились фотографии последствий такой погоды.

Фото: Метеодневник, Погодный Лентач

Фото: Метеодневник, Погодный Лентач

Фото: Метеодневник, Погодный Лентач

Синоптики предупреждают, что грозы и шквалы 4 мая могут добраться до юго-восточной части края и Перми.

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