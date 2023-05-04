Новый зоопарк в Перми достроят осенью 2023 года

Эскиз нового зоопарка

Работы по строительству нового зоопарка в пермском микрорайоне Нагорный намерены завершить этой осенью.

Как сообщают в Минстрое Прикамья, на площадке продолжают ставить вольеры и обустраивать их в соответствии с тематикой. Всего тематик будет шесть: «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Полярный мир», «Страна обезьян. Тропический рай», «Африканская саванна» и «Слоны и К».

Кроме того, погодные условия позволили перейти к благоустройству территории. Для переезда животных и открытия зоопарку предстоит пройти процедуры лицензирования.

Отметим, что в апреле в новый зоопарк переехали первые 300 животных. В их числе кролики, мелкие грызуны и домашние птицы. Животных разместили по видам в отдельных секциях в здании контактного зоопарка. Также для лошадей готовы денники и манеж, а для карликовых овец и камерунских коз — уличные и закрытые вольеры с регулируемым температурным режимом.

Напомним, что строительство зоопарка началось еще в 2017 году.

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