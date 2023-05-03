В лесу Пермского края нашли тело пропавшей 60-летней женщины из Удмуртии

В Прикамье нашли погибшей 60-летнюю женщину из Ижевска, которая без вести исчезла в конце апреля. Об этом сообщили в СУ СКР по Удмуртской Республике.

С заявлением о безвестном исчезновении матери в правоохранительные органы 30 апреля обратился ее сын. Женщина планировала деловую поездку в Екатеринбург, однако внезапно перестала выходить на связь.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Пропавшую нашли мертвой в лесу на территории Пермского края. По версии следствия, убийцей мог быть ее муж, с которым она год назад познакомилась в Интернете. Ранее судимый мужчина после заключения брака переехал к возлюбленной.

Предполагается, что в ночь с 28 на 29 апреля муж задушил жену подушкой, поместил ее тело в мешок и на машине увез в лес за пределы республики. На теле обнаружены признаки насильственной смерти.

Подозреваемого 64-летнего мужчину задержали в Свердловской области при попытке выезда в одну из стран ближнего зарубежья. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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