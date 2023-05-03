В Перми на фейерверк ко Дню Победы потратят более 1 млн рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стала известна стоимость праздничного фейерверка, который запустят в Перми в День Победы 9 мая.

На запуск салюта потребуется 1 млн 72 тысячи рублей. Им займется ООО «Феникс. Информация об этом содержится в контракте, опубликованном на сайте госзакупок.

Продолжительность фейерверка будет не менее 10 минут. Интервал между выстрелами составит не более 1 секунды. Место и время запуска сообщат отдельно, за день до празднования.

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