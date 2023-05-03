В Перми из-за куска картона убили мужчину

Фото: pixabay

В Орджоникидзевском районе Перми лица без определенного места жительства практикуют в последнее время сбор и сдачу картона в пункты приема вторичного сырья. Такой денежный промысел для бродяг – спасение. Бумагу и картонные коробки граждане забирают в магазинах, крупных торговых центрах и тащат добычу в пункты приема. Один из таких пунктов находится рядом со старым аварийным бывшим зданием Орджоникидзевского отдела полиции по Пулковской, 9.

В апреле бездомный Степан (имя изменено – Прим.ред.) притащил картон, но сдать его не успел, приемный пункт работает до 18. Чтобы не нести громоздкую тару обратно, Степа спрятал картон неподалеку от пункта. Но на следующее утро трофей не нашел. Доброжелатель шепнул Степану, что своровал картон его знакомый Андрей. Степан заточил зуб на Андрея и спустя пару дней, 15 апреля, когда увидел предполагаемого вора на ступеньках бывшего отдела полиции, подошел к нему. Ступеньки у входа в аварийный старый отдел полиции сегодня любимое место сбора бомжей. Тянет их к бывшему зданию милиции, вероятно, ностальгия и удобство - рядом и пункт приема, и аптека, и питьевой бювет.

Степан отсидел 10 лет за убийство и недавно вышел из колонии. Человек он конкретный, не стал разбираться с противником, сразу ударил его ногой в голову. 43 – летнего Андрея увезли в больницу без сознания, на следующий день мужчина умер. Вскоре оперативники задержали предполагаемого убийцу.

Марат Закиров, заместитель руководителя СО по Орджоникидзевскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю:

«Уголовное дело возбуждено по статье – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Наказание - до пятнадцати лет лишения свободы. В действиях обвиняемого, 1979 г.р., усматривается рецидив, ранее он отбывал наказание за особо тяжкое преступление. Мужчина вину признал полностью, умысла на убийство не имел. Гражданин арестован», - сообщил "Комсомолке" Марат Закиров.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65