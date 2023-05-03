Водитель умер, девушку увезли в больницу: после ДТП в Пермском крае от машины осталась груда железа

Водитель погиб, пассажирка в больнице. Фото: ЧП Березники

В поселке Железнодорожный Березниковского городского округа произошло смертельное ДТП. Как рассказали в ГИБДД по Пермскому краю, авария произошла в 2.40 3 мая.

По улице Железнодорожная со стороны дороги Кунгур-Соликамск ехал Форд Фокус. За рулем был 30-летний водитель.

- По предварительной информации, в районе дома 23 по улице Железнодорожная водитель не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, - сообщает Госавтоинспекция.

Машина съехала в кювет и перевернулась. 30-летний водитель погиб, а 28-летняя пассажирка в больнице в тяжелом состоянии. Удар был такой силы, что машина полностью искорежена. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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