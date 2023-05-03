В Перми 3 мая установлен новый температурный рекорд +26,8 градуса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми установлен второй суточный рекорд тепла подряд. К 14.00 часам в среду, 3 мая, воздух в краевой столице прогрелся до +26,8 градусов. Это на 1,6 выше прежнего суточного максимума, который был зафиксирован в 1994 году. Об этом рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ.

По словам синоптиков, сегодня максимальный прогрев до +28…+29 также ожидается на юге и востоке Пермского края. Отмечается, что значительное потепление в Прикамье произошло за счет выноса теплого воздуха со Среднего Поволжья. Там 1 мая столбики термометров достигли отметки +30 градусов.

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