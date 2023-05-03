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НовостиОбщество3 мая 2023 11:45

Жителей Пермского края предупредили о грозе 4 и 5 мая

Будет сильный ветер и туман
Лела Минадзе

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Прикамье 4 и 5 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю со ссылкой на Пермский ЦГМС.

Ожидается гроза. Она будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-20 м/с. Местами возможен туман.

Сотрудники МЧС рекомендуют не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и неустойчивыми конструкциями. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Ехать следует с учетом дорожного покрытия.

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