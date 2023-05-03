Более 2,5 тысяч человек зарегистрировались на Зеленый марафон в Прикамье

Фото предоставлено Сбером

20 мая уже в 10-й раз пройдет Зелёный Марафон Сбера. На старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России — забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране. Для участия в спортивном семейном празднике уже зарегистрировалось более 2,5 тысяч жителей Пермского края.

Гостям мероприятия будут предложены дистанции: 4,2 км и 10 км. Также предусмотрены детские забеги и дистанция для поклонников скандинавской ходьбы. В течение всего дня для зрителей и болельщиков пройдут праздничные концерты и другие спортивно-развлекательные активности, программа мероприятия дополнится экологическими и благотворительными акциями.

Спортивный городок и развлекательные зоны разместятся на Городской эспланаде.

По традиции, забег будет носить благотворительный характер. В этом году соревнования проводятся совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Каждый участник Зелёного Марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека.