МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Прикамье с 3 по 5 мая

Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Пермского края по-прежнему сохраняется риск возникновения лесных пожаров, предупреждают в региональном управлении МЧС. По данным ЦГМС, в период с 3 по 5 мая местами по югу Прикамья ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс горимости.

Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности. С 30 апреля в Пермском крае действует особый противопожарный режим. Палы растительности, сжигание мусора и сухой травы, разведение костров и посещение леса запрещены.

В случае, если вы станете очевидцем возгорания, необходимо принять меры, чтобы остановить его, и в то же время отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт за помощью. О природных пожарах можно сообщать по телефону в любое время суток: 8-800-100-94-00.

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