Фонд «Дедморозим» ищет врачей для сопровождения тяжелобольных ребят на дому

Фото: Фонд «Дедморозим» / ВКонтакте

Фонд «Дедморозим» ищет врачей из Пермского края для сопровождения тяжелобольных ребят на дому. Им предстоит взять на сопровождение детей с угрожающими жизни и неизлечимыми заболеваниями, которые смогут жить дома, а не в больницах.

Как сообщили в фонде, партнеры выплатят вознаграждение в размере 20 000 рублей за рекомендацию кандидата, который пройдёт испытательный срок и останется работать.

Сейчас в проекте «Больше жизни» – шесть врачей. Каждый из них сопровождает от 20 до 40 подопечных в различных территориях Прикамье. Чтобы помощь к детям приходила быстрее, требуется врач в одном из районов: Кудымкарский, Карагайский, Суксунский, Ильинский, Верещагинский, Нытвенский, Оханский.

Нужны доктора по одной из этих специальностей – детские кардиологи, онкологи, хирурги, эндокринологи, а также врачи общей практики и другие специалисты. Резюме можно отправлять по адресу электронной почты: vadimv@dedmorozim.ru.

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