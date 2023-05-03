«Т Плюс» завершила отопительный сезон в Лысьве со 2 мая

Фото: Алина ЧЕРНЫХ

Отопительный сезон 2022-2023 годов в Лысьве завершен 02 мая 2023 года. Соответствующее постановление № 1215 от 27.04.2023 г.принято администрацией Лысьвенского городского округа. С учетом погодных условий, энергетики Лысьвенских тепловых сетей произвели отключение отопления в домах и учреждениях. На основании постановления администрации, в случае понижения среднесуточной температуры наружного воздуха энергетики «Т Плюс» по технологической возможности готовы обеспечить подачу теплоэнергии на нужды отопления в социальные объекты – детские сады, школы, поликлиники и больницы.

Сейчас энергокомпания начинает реализацию комплекса мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. Энергетикам предстоит выполнить профилактику 134 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения Лысьвы. Это необходимо для надежного теплоснабжения горожан следующей зимой.

В планах провести плановое ежегодное техническое обслуживание 5-ти новых котельных, уже возведенных в Лысьве. Также будет возведено10новых котельных и реконструировано две действующие котельные. Общая мощность новых теплосетевых объектов составит 150 МВт. В 2023 году в городе планируется переложить 6 км тепловых сетей.

Ещё один важный фактор– подготовка жилого фонда. Управдомы в зоне своей ответственности обязаны провести настройку внутридомовых коммуникаций с установкой систем регулирования теплопотребления дома. Это необходимо для снижения завышенного теплопотребления и равномерного распределения теплоносителя на все элементы лысьвенской системы теплоснабжения.

С началом межсезонной подготовки теплосетевой инфраструктуры Лысьвы к следующей зиме горожанам необходимо соблюдать повышенную осторожность вблизи мест ремонтов. О незакрытых или поврежденных люках тепловых камер и колодцев, сильном парении из них, выходе воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в Тепловую справочную службу по тел. 8 (342) 259-39-98 или диспетчеру Лысьвенских тепловых сетей по тел. 3-09-00.

Напомним, летом 2022 года Пермский филиал «Т Плюс» заключил концессионное соглашение с администрацией Лысьвенского городского округа, МУП «Теплоэнергоремонт» г. Лысьва и Правительством Пермского края. За 15 лет компания направит 1,6 млрд рублей в развитие системы теплоснабжения города.

В результате обновления лысьвенской системы теплоснабжения сократятся тепловые потери, оптимизируются тепловые и гидравлические режимы тепломагистралей и появится возможность для повышения энергоэффективности внутридомовых тепловых установок. Это напрямую повлияет на стабильность и бесперебойность подачи тепла горожанам.