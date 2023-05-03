В Пермском крае введут штрафы за неисполнение решений оперштаба

Законодательное собрание Пермского края Фото: Павел Шатров

Новый законопроект о штрафах за неисполнение решений оперштаба 3 мая внесены в Законодательное собрание губернатором и прокуратурой Пермского края. Его рассмотрение планируется провести на майском пленарном заседании краевого парламента. Сейчас меры ответственности за неисполнение решений оперативных штабов в регионах страны не установлены.

В полномочия краевого оперштаба входит усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Как пояснили в пресс-службе Законодательного собрания Пермского края, в условиях проведения специальной военной операции саботирование решений оперштаба ведет к чрезвычайным последствиям по подрыву территориальной и общественной безопасности в регионе.

В Пермском крае новый законопроект предусматривает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений губернатора и оперативного штаба Пермского края. Административный штраф за это правонарушение может составить для граждан от 1 до 3 тыс. рублей; должностных лиц – от 10 до 20 тыс. рублей; для юридических лиц – от 20 до 50 тыс. рублей. За повторное правонарушение штрафы могут возрасти почти в два раза.

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