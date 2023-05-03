В Доме Актера открылась бесплатная выставка «Пермь в лицах»

Фото: Ворошилова Галина

В Доме Актера по улице Ленина, 64 открылась бесплатная фотовыставка «Пермь в лицах». Она собрана из фотографий, присланных пермяками, в рамках проекта, посвященного 300-летию города, «Пермь и пермяки».

- Полтора месяца длился сбор фотографий, а затем жюри – организаторы проекта отобрали из нескольких сотен три десятка фотографий, чтобы представить современный город. Какая же она Пермь, о чем тревожится и мечтает, во что верит и чему радуется - говорят организаторы.

На выставке представлены работы в нескольких направлениях:

- Портрет мужской, женский;

- Детский портрет;

- Ретро-портрет;

- Портрет, стилизованный под старинную фотографию;

- Достопримечательность Перми.

Выставка продлится до 30 июня. Со всеми работами фотографов можно ознакомиться в группе Пермь и пермяки.

Организаторами выставки стали Пермское отделение Союза театральных деятелей РФ, Краевая ассоциация фотохудожников и Народный фотоклуб «Пермь» ПДНТ «Губерния».

«Комсомолка» принимала участие в выставке в качестве информационного партнера, а также учредила призы двум фотографам. Мы отметили ретро-портрет «Молодость» Алексея Уткина и Детский портрет Владислава Баженова.

Ретро-портрет «Молодость». Фото: Алексей Уткин

Детский портрет. Фото Владислав Баженов

Наши победители получат книги от Издательского дома «Комсомольская правда», а также билеты в кино.