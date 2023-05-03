Авиакомпания Azur Air планирует запустить прямые рейсы из Перми в Египет

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во второй половине мая из Перми планируют запустить чартерные рейсы на курорты Египта – в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Летать по данным направлениям намерена авиакомпания Azur Air. Информация об этом размещена на сайте авиаперевозчика.

Первый вылет из пермского аэропорта в Хургаду запланирован на 20 мая, в Шарм-эль-Шейх – на 22 мая. Туристы будут проводить в пути 10 часов 35 минут и 7 часов 25 минут соответственно.

В настоящее время в расписании пермского аэропорта Большое Савино информации о данных рейсах пока нет.

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