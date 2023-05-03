Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Пермь с 3 по 9 мая станет местом проведения первенства России по спортивному ориентированию. В нем примут участие около 1000 спортсменов из 40 регионов страны.

Впервые в программу соревнований включили городской формат для популяризации спортивного ориентирования и наглядного знакомства с ним. Маршруты дистанций пройдут как по традиционным для этого вида спорта лесным массивам, так и по улицам города.

В городской черте спортсмены будут соревноваться в районе кампуса Пермского классического университета и ул. Данщина, сквере Новоселова и ул. Хохрякова. Затем участники первенства переместятся в Черняевский лесопарк (СК им. Сухарева) и Сосновый бор (Студенческий городок).

В краевом минспорта пояснили, в связи с проведением соревнований изменится схема движения транспорта:

- 3 мая с 10:00 до 15:00 будет закрыто движение для всех видов транспорта на ул. Данщина от дома №19 до дома №27;

- 4 и 5 мая с 10:00 до 15:00 будет закрыто движение для всех видов транспорта на ул. Хохрякова от ул. Окулова до ул. Толмачева, 17.

Первенство России по спортивному ориентированию 2023 проводится в Перми в рамках празднования 300-летнего юбилея города.

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