В Прикамье стартовал прием заявок на участие в проекте «Тренер нашего двора»

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае стартовал прием заявок на участие в проекте «Тренер нашего двора». В этом году конкурсной комиссии предстоит отобрать 117 спортивных инструкторов из 40 муниципалитетов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Подать заявку на конкурс по отбору тренеров (инструкторов) необходимо до 16 мая. Отправить анкету можно на сайте https://vmeste.permkrai.ru/. Победители будут определены до 22 мая. Все желающие смогут бесплатно тренироваться под руководством тренеров (инструкторов) с 15 июня. Реализовать программу планируется до середины сентября.

«Тренер нашего двора» – это региональный проект министерства физической культуры и спорта Пермского края. Он направлен на создание условий для спортивного отдыха и здорового образа жизни как детей, так и взрослых. Оператором и организатором конкурса является краевое Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий.

В случае победы участники проекта получат необходимое оборудование и инвентарь по своему виду спорта на сумму до 30 тысяч рублей. Наставники будут бесплатно заниматься спортом с жителями Прикамья два раза в неделю. Тренировки будут проходить на спортивных объектах общего пользования.

Напомним, в прошлом году под руководством специалистов спортом занимались около 2,5 тысяч прикамцев. На постоянной основе тренировки посещали почти 1,8 тысяч человек. Из них 1,6 тысяч – несовершеннолетние. Наиболее популярными оказались занятия по общей физической подготовке, а также футбол, волейбол, баскетбол (стритбол) и легкая атлетика.

Отмечается, что по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина ведется активная работа по привлечению населения к спорту и здоровому образу жизни. На территории региона строятся и реконструируются спортивные объекты, проводятся бесплатные тренировки для сдачи нормативов ГТО.

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