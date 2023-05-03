В Перми определен подрядчик на строительство водопровода в микрорайоне Висим

Фото: permkrai.ru

В микрорайоне Висим Мотовилихинского района Перми построят новые сети водоснабжения. Сейчас подрядчик на выполнение работ уже определен. Им стала компания ООО «А-Терм». Об этом сообщили в краевом Министерстве ЖКХ.

По условиям контракта, организация проложит сети водопровода протяженностью более 9,5 км для почти 640 частных жилых домов. Завершить все работы планируется до конца 2023 года.

Для реализации данного проекта привлечены средства Фонда национального благосостояния. Из него выделено порядка 221 млн рублей.

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