Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Днем во вторник, 2 мая, в микрорайоне Голый Мыс в Перми загорелась сухая трава. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, трава горит очень сильно. Пожар помогали тушить и жители деревни Большая Мось.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе управления МЧС по Пермскому краю. В ведомстве пояснили, что предварительная площадь пожара составила около 1 га. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Данная информация оперативная и подлежит уточнению.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65