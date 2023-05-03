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НовостиОбщество3 мая 2023 4:20

В мае в Пермском крае прогнозируется повышенный риск пожаров в лесах

Прогноз разработали сотрудники Федеральной авиалесоохраны
Екатерина Оборина

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники Федеральной авиалесоохраны разработали долгосрочный прогноз рисков возникновения пожаров в лесах России на май 2023 года.

Согласно предварительному прогнозу, повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в лесах ожидается на северной и восточной части Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной «Авиалесоохраны».

По данным Пермского лесопожарного центра, с начала сезона на территории Прикамья зарегистрировано 12 лесных пожаров на площади 4,51 га.

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