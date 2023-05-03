В Прикамье два человека погибли в ДТП на трассе Кунгур – Соликамск

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Днем во вторник, 2 мая, в страшном ДТП на трассе в Пермском крае погибли два человека. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

Смертельная авария произошла около 14.25 на 133 километре автодороги Кунгур – Соликамск. По предварительным данным, водитель Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet. После этого он врезался в иномарку SsangYong.

В результате ДТП погибли два человека. Это водители Opel и SsangYong. Ещё один человек получил травмы. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Сейчас полицейские проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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