В Прикамье два человека погибли в ДТП на трассе Кунгур – Соликамск

Фото: Госавтоинспекция Прикамья
Днем во вторник, 2 мая, в страшном ДТП на трассе в Пермском крае погибли два человека. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.
Смертельная авария произошла около 14.25 на 133 километре автодороги Кунгур – Соликамск. По предварительным данным, водитель Opel выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet. После этого он врезался в иномарку SsangYong.
В результате ДТП погибли два человека. Это водители Opel и SsangYong. Ещё один человек получил травмы. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Сейчас полицейские проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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