В Перми 2 мая температура воздуха превысила +27 градусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми установлен новый температурный рекорд. Днем 2 мая воздух прогрелся до +27,3 градуса. Показатель превысил прежнее значение на 1,4 градуса, которое было зафиксировано в 2017 году. Об этом сообщили в Пермском ЦГМС.

По данным синоптиков, в среду, 3 мая, также высока вероятность перекрытия суточного максимума. Он составляет 25,2 градуса и держится с 1994 года.

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