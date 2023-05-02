В Перми восстановлено водоснабжение после коммунальной аварии

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми у всех ранее отключенных из-за коммунальной аварии потребителей восстановлено водоснабжение. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

Ремонтные работы на поврежденном участке водовода будут производиться в среду, 3 мая после согласования со всеми городскими службами. Сейчас провал на месте утечки огорожен. После завершения всех работ благоустройство будет полностью восстановлено.

Напомним, крупная коммунальная авария произошла в Перми днем 2 мая. Произошел порыв водопровода диаметром 80 сантиметров в районе дома №10 по улице Юрия Смирнова. В результате, затопило проезжую часть и тротуары на Комсомольском проспекте и на улице Куйбышева. Кроме того, сотни домов в трех районах города остались без воды. Отключение коснулось 742 жилых многоквартирных домов, в которых проживает около 42 691 человек.

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