Пермяка обвиняют в незаконном обналичивании более 218 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Перми. Его обвиняют в изготовлении поддельных платежных поручений и обналичивании 218 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в период с 2015 по 2022 год обвиняемый возглавлял коммерческую организацию, зарегистрированную в Пермском районе. Предприниматель использовал счета нескольких подконтрольных юрлиц, включал в финансовые документы данные о назначении платежей. Однако по факту они не производились. Всего за семь лет ему удалось вывести и обналичить свыше 218 млн рублей.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.

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