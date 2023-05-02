В Перми стелу «Город трудовой доблести» установят осенью 2023 года

Фото: Правительство Пермского края

Памятную стелу «Пермь – Город трудовой доблести» на площади Карла Маркса планируется возвести в максимально сжатые сроки. Об этом губернатору Дмитрию Махонину доложил заместитель председателя Правительства Прикамья Андрей Алякринский.

По его словам, будет выполнено комплексное преобразование площади. В частности, обновят фасады зданий и отремонтируют дорогу на улице Сибирской. Основные мероприятия планируется закончить осенью этого года.

Сейчас у администрации города запрошена проектно-сметная документация по объекту. Также обсуждаются технические детали, связанные с созданием и установкой стелы. При этом финансовые вопросы уже решены. Планируется привлечь внебюджетные источники. С такой инициативой вышло несколько предприятий региона.

Напомним, летом 2020 года Президент России Владимир Путин присвоил 20 городам почетные звания «Города трудовой доблести». Оно присваивается городам, чьи жители внесли существенный вклад во времена Великой Отечественной войны, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В почетном списке оказалась и Пермь.

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