В Перми из-за аварии на водоводе более 42 тысяч человек остались без воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми во вторник, 2 мая, произошла крупная коммунальная авария. Произошел порыв водопровода диаметром 80 сантиметров в районе дома №10 по улице Юрия Смирнова. В результате сотни домов остались без воды. Также затопило проезжую часть и тротуары на Комсомольском проспекте и на улице Куйбышева.

В настоящее время воды нет в Индустриальном районе, а также в микрорайонах Владимирский, Крохалева, Краснова, Октябрьский в Свердловском районе города. Кроме того, отсутствие воды наблюдается в центре, в микрорайоне Городские горки (р-н улицы Макаренко) в Мотовилихе. По данным краевого управления МЧС, отключение коснулось 742 жилых многоквартирных домов, в которых проживает около 42 691 человек.

Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», с 17.00 часов участок водопровода отключен для проведения ремонтно-восстановительных работ. После согласования работ со всеми городскими службами специалисты начнут устранять повреждения. Прогнозов по срокам в компании пока не дают. Когда восстановят подачу воды, неизвестно.

Сейчас диспетчерская служба принимает обращения по аварийным ситуациям и заявки на подвоз воды.

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