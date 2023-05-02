В аэропорту Перми откроется магазин сети «Магнит»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В аэропорту Перми «Большое Савино» откроется первый на Урале ритейлер. В первой половине мая там появится магазин федеральной сети «Магнит». Об этом сообщает «В Курсе.ру».

Магазин в формате мини-маркета разместится в зале со стойками регистрации слева от них. Сейчас уже идет сборка будущего магазина, а также завозят все необходимо оборудование. Акцент планируется сделать на готовой еде, которую можно взять с собой. При этом цены будут уровне обычного магазина.

По данным издания, на сегодняшний день подобные торговые точки «Магнит» открыты в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани.

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