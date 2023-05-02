В Пермском крае соседка спасла на пожаре четырех человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ночью 2 мая в поселке Пальники Добрянского округа произошел пожар в многоквартирном доме на улице Трактовая. В одной из квартир загорелись диван, оконные рамы и межкомнатные перекрытия. Подробности рассказали в управлении МЧС по Пермскому краю.

Первой заметила пожар проживающая в соседней квартире Марина. Она почувствовала запах дыма и сразу же разбудила всех соседей. В результате, были спасены четыре человека, в том числе ребенок.

До прибытия пожарных жители дома начали самостоятельно тушить огонь. Они встали в один ряд и передавали друг другу ведра с водой, набранной из бочек с огорода и рядом стоящей бани.

На место происшествия приехали 7 человек личного состава и 2 единицы техники. В 3.56 пожар удалось ликвидировать. Огонь охватил около 6 квадратных метров. По предварительным данным, пожар случился из неосторожности при курении.

Сейчас сотрудниками МЧС проводится проверка, а также устанавливаются причина и все обстоятельства произошедшего.

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