Прокуратура начала проверку после пожара в Верещагино с четырьмя погибшими

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В ночь на 2 мая в Верещагино произошел пожар в двухэтажном доме. Погибли четыре человека: мать с двумя детьми и пенсионер. Есть пострадавшие.

Сейчас прокуратура Пермского края организовала проверку. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Верещагинского района. «В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также жилищным и социальным условиям семей, в которых проживали дети. В случае необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту пожара.

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