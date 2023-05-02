В ходе СВО погиб 45-летний стрелок мотострелкового батальона из Прикамья

Фото: соцсети Сергея Белова

На прошлой неделе в Чусовом простились с Максимом Хорощь, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Чусовского городского округа Сергей Белов.

Максиму Хорощь было 45 лет. Родился он в городе Йошкар-Ола. В Чусовом отучился на столяра-станочника. Осенью прошлого года он заключил контракт о прохождении военной службы. Был старшим стрелком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона.

«От себя лично, от всех жителей нашего округа, я приношу искренние соболезнования семье, родителям, родным и близким», — написал глава округа.

Максим Хорощь посмертно награжден Орденом мужества.

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