Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2023 11:02

В ходе СВО погиб 45-летний стрелок мотострелкового батальона из Прикамья

Он служил по контракту
Лела Минадзе
Фото: соцсети Сергея Белова

Фото: соцсети Сергея Белова

На прошлой неделе в Чусовом простились с Максимом Хорощь, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Чусовского городского округа Сергей Белов.

Максиму Хорощь было 45 лет. Родился он в городе Йошкар-Ола. В Чусовом отучился на столяра-станочника. Осенью прошлого года он заключил контракт о прохождении военной службы. Был старшим стрелком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона.

«От себя лично, от всех жителей нашего округа, я приношу искренние соболезнования семье, родителям, родным и близким», — написал глава округа.

Максим Хорощь посмертно награжден Орденом мужества.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65