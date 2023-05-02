В Пермском крае нашли тело 20-летней девушки

Погибшая девушка. Фото: СОЦСЕТИ

В субботу, 29 апреля, в Березниках нашли мертвой 20-летнюю девушку. Сейчас в причинах ее смерти разбираются следователи, но друзья погибшей говорят, что она добровольна ушла из жизни.

Одной из причин рокового поступка некоторые называют ссору с другом. На странице погибшей в соцсетях даже есть пост, где просят опубликовать фотографию этого молодого человека. Однако другие друзья девушки считают, что ссора здесь ни при чем, а незадолго до смерти она была в хорошем настроении.

В соцсетях друзья погибшей выражают соболезнования ее родным и вспоминают, что она была хорошим другом и добрым человеком, готовым всегда прийти на помощь.

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