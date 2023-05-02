Пермяк получил семь суток ареста в Москве за тягу к курению

Пермяк решил покурить в метро, теперь не будет курить неделю.

В Москве полицейские заржали пермяка, который спустился на рельсы в метро. Нарушение попало на камеру наблюдения метрополитена. На видео мужчина спускается на рельсы, срабатывает сигнализация, к месту тут же направляется наряд полиции.

Мужчину попросили вернуться на платформу. Он поведал стражам порядка, что просто хотел покурить. После этого случая о пагубной привычке мужчине придется забыть на неделю. Он получил за 7 суток ареста за административное нарушение.

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