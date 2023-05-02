Проектами реконструкции развязок на улице Чкалова займется краевой Минтранс

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несколько крупных дорожных проектов в Перми переходит в ведение краевого Министерства транспорта. Это реконструкция участков улиц, расположенных в районе Центрального рынка, строительство двухуровневых развязок на пересечениях улицы Чкалова с Куйбышева и Героев Хасана, а также улицы Макаренко с бульваром Гагарина. Об этом сообщает Business Class.

Ранее разработка проектной документации по указанным объектам была включена в муниципальную программу развития городских автодорог. По информации издания, администрация Перми отозвала заявки на предоставление субсидии для финансирования этих проектов.

Сейчас реализацией этих проектов будет заниматься «Управление автомобильных дорог и транспорта». Средства на выполнение проектно-изыскательных работ планируют выделить из регионального бюджета.

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