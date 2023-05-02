Появилось видео пожара в Пермском крае, где погибло четыре человека

Пожар в Пермском крае унес жизни четырех человек. Фото: СКР по Пермскому краю.

В городе Верещагино в Пермском крае минувшей ночью произошла трагедия. Во время пожара погибли четыре человека, двое из которых дети.

Звонок пожарным поступил в 23.35. Дом по улице Садовой многоквартирный, деревянный. Огонь распространялся очень быстро. Когда пожарные приехали к месту ЧП, уже обрушилась крыша. Когда удалось справится с пожаром, в доме были найдены тела 32-летней женщины, двух ее детей 7 и 11 лет и 66-летнего мужчины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего, проводятся всевозможные проверки.

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