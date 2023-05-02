Мошенники вынудили пермскую пенсионерку взять кредит на 800 тысяч и уехать в Екатеринбург

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Перми женщина 1958 года рождения стала жертвой банды дистанционных мошенников. Их новые схемы обмана стали включать все более изощренные детали.

В отдел полиции Индустриального района Перми 21 апреля этого года обратился местный житель с заявлением о пропаже 65-летней родственницы. Через несколько дней она сама дала о себе дать. Как удалось выяснить, женщине позвонили неизвестные люди от лица сотрудников Центробанка России и сообщили, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредит.

По словам начальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю Степана Коневцева, в целях обеспечения безопасности денежных средств жительнице Перми дали совет взять кредитные средства в нескольких банках и перевести их на «безопасный счет».

Обеспокоенная женщина решила ни с кем не советоваться и через некоторое время оформила кредиты под залог недвижимости, сделав денежные переводы на 800 тыс. рублей. Как оказалось, в схеме мошенников присутствовала еще одна важная деталь. Они убедили пенсионерку в том, что она может оказать помощь в задержании предполагаемых мошенников. Для этого ей предложили на время уехать в соседний Екатеринбург.

О своей поездке, как и оформлении кредита, она вновь никому не сообщила. Мало того, мошенники потребовали у нее номера телефонов близких людей, купить и установить в телефон новую «симку», а также оставить записку в своей квартире со словом «киднеппинг» (похищение человека). В общей сложности она провела в Екатеринбурге пять дней – с 18 по 23 апреля.

Зачем это понадобилось стало известно чуть позднее. На телефоны родственника женщины и соседки по дому стали приходить сообщения с угрозами и требованием о выкупе женщины. Видимо, ранее полученных денег мошенникам оказалось мало.

Приехав на съемную квартиру в Екатеринбург, пермячка продолжила общение с «банковскими» работниками, но через три дня они перестали отвечать на ее звонки. Поняв неладное, она вернулась домой и обратилась в полицию.

По сообщению краевого МВД, по факту мошенничества следственные органы возбудили уголовное дело. Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие преступления.

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