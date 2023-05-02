Фото: Единая лига ВТБ

Форвард пермского БК «Парма-Пари», 22-летний Данила Походяев вошел в расширенный состав сборной России по баскетболу. Национальная команда соберется на учебно-тренировочный сбор в подмосковном Новогорске с 28 мая по 12 июня.

В расширенный список вошли 24 игрока из всех ведущих команд Единой лиги ВТБ. Руководить сборной страны продолжит Зоран Лукич (главный тренер БК «Пари Нижний Новгород»). Ему будут помогать в подготовке команды Сергей Козин (БК «Пари Нижний Новгород») и Александр Полинкевич (БК «Самара»).

В Российской федерации баскетбола сообщили, в рамках сбора рассматривается возможность проведения нескольких товарищеских матчей.

Напомним, в Единой лиге ВТБ сезона 2022-2023 годов пермская «Парма» вошла в число восьми лучших команд. Данила Походяев в среднем за матч проводил на площадке 22 минуты 18 секунд, в которых набирал по 7,9 очка при коэффициенте полезности «-1,7».

В четвертьфинальной серии плей-офф «Парма» уступила казанскому УНИКСу в трех матчах. Главной сенсацией турнира стало поражение в полуфинале ЦСКА от «Локомотива-Кубань». Соперник команды из Краснодара определится в матче УНИКСа и «Зенита» из Санкт-Петербурга. (0+)

Баскетболисты «Пармы» с 25 апреля приступили к предварительным тренировочным сборам, которые продлятся до июня. В них примут участие игроки основного и молодежного составов.

В пресс-службе пермского клуба пояснили, что идет активная работа по подготовке игроков 2005 года рождения и младше. Главную идею сборов наставник пермяков Евгений Пашутин определил, как подготовку молодых баскетболистов с дальнейшей возможной помощью основной команде на тренировках и в матчах.

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