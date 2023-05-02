В Перми проект третьего этапа реконструкции улицы Соликамской прошел госэкспертизу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Госэкспертиза одобрила проект третьего этапа реконструкции улицы Соликамской в Перми. Об этом сообщает Business Class. Положительное заключение было выдано 26 апреля.

Застройщиком объекта является Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Расширение Соликамкого тракта выполнят в три этапа. Первый — реконструкция на участке от площади Восстания до улицы Ивана Франко. Второй — строительство двухуровневой развязки на пересечении с железнодорожной веткой Горнозаводского направления. Третий — работы на участке в районе Камской ГЭС и устройство тоннеля на пересечении с улицей Первомайской.

Сроки строительно-монтажных работ — 2023-2029 годы.

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