В Перми с 4 мая ограничат движение транспорта на время репетиций парада ко Дню Победы

Ограничение движения транспорта в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми на Октябрьской площади с 4 мая будут ограничивать движение всех видов транспорта на время проведения репетиций парада ко Дню Победы.

В администрации Перми владельцев автотранспорта и пассажиров общественного транспорта предупреждают, на Октябрьской площади 4 мая перекрыто движение всех видов транспорта будет производиться с 19:30 до 23:00. Конечной остановкой автобусов маршрутов №10 и №41 станет «ЦУМ».

Автобусы маршрутов №50, №51, №60 и №71 будут следовать в объезд перекрываемого участка. По направлению к Каме - по улицам Луначарского, Газеты «Звезда», Екатерининской и Комсомольскому проспекту; в обратном направлении - по улицам Ленина, Газеты «Звезда» и Пушкина.

Автобусы №33, №14, №68 проследуют по улицам Ленина и Сибирской в направлении от «ЦУМа», в направлении центра города - по ул. Екатерининской. Маршрут №71 в направлении микрорайона Крохалева будет совершать посадку на остановке «Улица Газеты «Звезда» по ул. Пушкина.

Еще две репетиции парада ко Дню Победы в Перми пройдут 6 и 7 мая. В эти дни c 10:00 до 16:00 автобусы маршрутов №50 и №51 будут следовать в объезд по улицам Пушкина, Сибирской и Ленина. Конечной остановкой маршрута №71 временно станет «Кинотеатр «Октябрь».

Маршрут №60 будет следовать по улицам Попова и Пушкина, маршруты №14, №33 и №68 - по улицам Ленина и Сибирской.

Трамвайные маршруты будут следовать без изменений с приостановкой на время прохождения колонны.

Кроме того, с 1 по 10 мая в связи с монтажом сцены на Октябрьской площади автобусы №10, №41 совершают посадку и высадку на временном остановочном пункте «ПНИПУ», расположенном на четной стороне Комсомольского проспекта.

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