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НовостиОбщество2 мая 2023 5:42

В Перми 2 мая состоится премьера нового эпизода киноальманаха «Молотов коктейль»

Фильм «Незабудка для поэта» рассказывает об «уральском периоде» Осипа Мандельштама
Павел Шатров
Скрин фрагмента фильма «Незабудка для поэта»

Скрин фрагмента фильма «Незабудка для поэта»

В Перми со 2 мая можно увидеть новый эпизод киноальманаха «Молотов коктейль». Цикл из шести фильмов создали пермские кинематографисты к 300-летнему юбилею города.

Очередной эпизод «Незабудка для поэта» киноальманаха «Молотов коктейль» повествует об «уральском периоде» русского поэта Осипа Мандельштама. В 1934 году за антисталинскую эпиграмму «Мы живем, под собою, не чуя страны» он оказался в ссылке в далекой Перми. За все ее время Мандельштам не написал ни одной строчки.

По словам авторов проекта, исторические тексты, воспоминания о драматических событиях, стихи и мысли появились уже позже. Работы поэта, вновь обретшего голос, а также воспоминания его супруги Надежды Мандельштам, легли в основу второго фильма цикла «Молотов коктейль».

Проект «Молотов коктейль» посвящен историческим и культурным событиям, произошедшим в разное время в Перми. Автором сценария выступила Елена Филимоновых, режиссера - Алексей Романов. В съемках киноновелл также выступил актер театра и кино Александр Смирнов.

Киноальманах включает шесть эпизодов: «Танец с саблями», «Притяжение земли», «Незабудка для поэта», «Пермский период», «Самолет – слово пермской» и «Петрушка». (6+) Первые два фильма уже доступны для просмотра. Эпизод «Незабудка для поэта» можно увидеть со 2 мая по ссылке.

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