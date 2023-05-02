В Перми 2 мая состоится премьера нового эпизода киноальманаха «Молотов коктейль»

Скрин фрагмента фильма «Незабудка для поэта»

В Перми со 2 мая можно увидеть новый эпизод киноальманаха «Молотов коктейль». Цикл из шести фильмов создали пермские кинематографисты к 300-летнему юбилею города.

Очередной эпизод «Незабудка для поэта» киноальманаха «Молотов коктейль» повествует об «уральском периоде» русского поэта Осипа Мандельштама. В 1934 году за антисталинскую эпиграмму «Мы живем, под собою, не чуя страны» он оказался в ссылке в далекой Перми. За все ее время Мандельштам не написал ни одной строчки.

По словам авторов проекта, исторические тексты, воспоминания о драматических событиях, стихи и мысли появились уже позже. Работы поэта, вновь обретшего голос, а также воспоминания его супруги Надежды Мандельштам, легли в основу второго фильма цикла «Молотов коктейль».

Проект «Молотов коктейль» посвящен историческим и культурным событиям, произошедшим в разное время в Перми. Автором сценария выступила Елена Филимоновых, режиссера - Алексей Романов. В съемках киноновелл также выступил актер театра и кино Александр Смирнов.

Киноальманах включает шесть эпизодов: «Танец с саблями», «Притяжение земли», «Незабудка для поэта», «Пермский период», «Самолет – слово пермской» и «Петрушка». (6+) Первые два фильма уже доступны для просмотра. Эпизод «Незабудка для поэта» можно увидеть со 2 мая по ссылке.

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