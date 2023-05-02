Фото: ГК "ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ" / ВКонтакте

Драматично сложился финальный матч Кубка России по гандболу для «Пермских медведей». По итогам первого тайма пермяки имели преимущество в один мяч. После перерыва лидер отечественного гандбола сумел переломить ход поединка и довел его до победы – 34:30 (17:18).

«Из турнира получилось сделать шоу, команды показали достойную борьбу во всех матчах. Для нас это второй финал против Чехова в сезоне – первый был на Спартакиаде. Но если тогда мы были не в оптимальном состоянии, то сейчас играли без левши. Однако, сетовать на это не хочется, тем более соперник тоже лишился двух травмированных гандболистов. Игра была хорошая, но мы провалились в середине второго тайма. Финал для нас – удовлетворительный результат», – отметил после матча главный тренер ГК «Пермские медведи» Валентин Бузмаков.

Самым результативным игроком кубкового финала стал пермский «медведь» Максим Саликов, забивший треть всех голов команды в этом матче – 10 мячей. Его одноклубника Артема Пономарева признали лучшим игроком «Финала четырех».

Финал Кубка России по гандболу прошел 1 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». За ходом поединка с трибун наблюдали 1102 зрителя.

В матче за третье место столичный ЦСКА одолел «Зенит» (Санкт-Петербург) - 31:27 (15:13). «Пермским медведям» вручили «серебро».

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